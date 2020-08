Sant’Agata M.llo: riprende regolarmente la raccolta dei rifiuti.

Si è sbloccata a strettissimo giro la situazione legata all’indisponibilità di impianti per il conferimento della frazione umida e indifferenziata dei rifiuti che nei giorni scorsi aveva imposto uno stop in particolare della raccolta dell’umido. Grazie al proficuo lavoro in sinergia tra l’amministrazione, gli uffici comunali e l’impresa che gestisce il servizio nell’ambito cittadino, e con l’intermediazione decisiva di S.E. il Prefetto di Messina, cui l’amministrazione si era rivolta, il comune di Sant’Agata ha ottenuto il via libera per il conferimento in particolare di una consistente parte dell’umido, per 10 tonnellate a settimane, pari a circa il 45% della raccolta settimanale, presso un apposito impianto di Belpasso.

Lo sblocco di tale situazione, dunque, consentirà già a partire da domani, sabato 8 agosto, la regolare ripresa del servizio di raccolta, secondo il consueto calendario che per la giornata di sabato prevede il ritiro dell’indifferenziata.

L’amministrazione comunale, nel ribadire l’assoluta necessità di rispettare le modalità di conferimento secondo giorni e tipologie indicate nel calendario, sottolinea quindi ulteriormente l’importanza di adottare corrette e scrupolose pratiche di differenziazione dei rifiuti, al fine di scongiurare qualunque rischio di emergenza igienico sanitaria.