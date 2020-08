Xavier Johnson secondo Usa dell’Orlandina basket

Xavier Johnson sarà il secondo straniero in casa Orlandina basket. L’ala classe 1993 ha giocato la passata stagione in Bulgaria dove ha totalizzato 17 punti e 7,7 rimbalzi di media a partita. Johnson nella sua carriera universitaria ha vestito la maglia di Colorado. Speriamo sia meno indolente dell’omonimo Brice, meteora un anno fa. Dovrebbe far coppia sotto i tabelloni con Fall, mentre il baby Testori andrebbe a sostituire come quarto lungo il deludente Donda, finito in A con Cremona. Invece l’ex capitano Lucarelli è andato alla corte di Trullo nell’ambiziosa Roseto che punta a vincere in B.