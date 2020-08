Naso: Alfredo Portinari con “Nuovi orizzonti” a sostegno di Sara Caliò

Il progetto politico della lista “Nuovi Orizzonti per Naso” improntato al confronto, alla progettualità autentica e alla innovazione, si arricchisce di nuove esperienze e competenze. Il Consigliere Comunale uscente Alfredo Portinari, che nell’ultima seduta di Consiglio Comunale si era dichiarato indipendente, ha annunciato di voler sostenere la candidatura a Sindaco di Sara Caliò con la lista “Nuovi Orizzonti”.

“La riflessione profonda che ho condotto ha avuto come riferimenti i princìpi per me irrinunciabili dell’onestà, della coerenza, dell’educazione e del coraggio – afferma Portinari. Sulla scorta di queste regole morali ho cercato di adempiere al mio ruolo di consigliere nel pieno rispetto del mandato che mi è stato affidato dai cittadini di Naso, mettendo a disposizione il mio tempo, le mie idee e le mie energie. Credo che l’Amministrazione Letizia abbia perso da tempo la spinta propulsiva e l’entusiasmo necessari per fornire le risposte attese dalla comunità e, soprattutto, abbia perso il contatto con la cittadinanza, lasciandosi andare ad una interpretazione individualistica dell’azione amministrativa lontana dai principi di collaborazione, collegialità e confronto che dovevano invece animarla. Sono sempre stato convinto – prosegue Portinari – che la politica si debba fare per la gente e tra la gente, non chiusi nelle quattro mura del Municipio. I cittadini, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, hanno bisogno di certezze e Naso ha la necessità di avere un’Amministrazione che sappia anzitutto ascoltare ed essere efficiente, che sia capace di agire nell’ordinario e di predisporre una progettualità attenta alle esigenze dei cittadini. Per questo ho deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Sara Caliò, perché la ritengo autorevole portavoce di un progetto serio e credibile, che mette i cittadini al centro e relega ai margini gli individualismi”.

Il candidato Sindaco Sara Caliò ha voluto ringraziare Alfredo Portinari “per gli attestati di fiducia e stima. Sono certa che saprà dare un contributo importante di idee all’interno della lista di Nuovi Orizzonti. Presenteremo agli elettori una squadra competente e motivata che possiede al suo interno il giusto equilibrio di esperienza e rinnovamento, per una Naso che punti a crescere nell’economia, nella cultura, nel turismo”.