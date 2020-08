Rete Metano: con i fondi regionali cantieri a Sant’Agata e Castel di Lucio

Il dipartimento regionale per l’energia ha esitato con parere favorevole le richieste di attribuzione di finanziamenti per l’implementazione delle rete di distribuzione del gas metano. Tra le richieste di finanziamento anche quelle inoltrate dal Comune di Sant’Agata Militello per la realizzazione della rete di secondo impianto nelle contrade, e dal Consorzio Simegas per la costruzione della rete di primo impianto nel comune di Castel di Lucio. La spesa prevista si aggira intorno ai 45mila euro. Le opere sono immediatamente cantierabili.