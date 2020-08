Coronavirus, Sicilia: salgono i contagi, 32 i nuovi positivi

Sale il numero dei contagi da coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 32 le persone positive. È quanto emerge dal bollettino rilasciato dal ministero della Salute. Attualmente dunque i positivi sono 450, in virtù delle 2 persone guarite; salgono così a 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però, e non di poco, ricoverati: 51 contro i 44 di ieri, di cui 6 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva. Le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono 2.751. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti circa 1200 tamponi.