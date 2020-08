Caronia: continuano le ricerche di Gioele, oggi l’autopsia sul corpo di Viviana

E’ fissata per oggi l’autopsia sul corpo della dj 43enne Viviana Parisi, ritrovato sabato pomeriggio in un fondo di contrada Sorba a Caronia, ad un chilometro da dove aveva abbandonato la sua auto incidentata sulla A20 Messina-Palermo. Il responso dell’esame autoptico e degli accertamenti medico legali cui verrà sottoposta oggi la salma potrà dare un contributo determinante alla ricostruzione dei fatti. Diverse le ipotesi profilatesi e a cui gli inquirenti non danno ancora risposta, nonostante siano passati già otto giorni dall’avvio di questa vicenda che ogni ora di più si vela di mistero. Intanto continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, scomparso insieme alla madre, ma di cui non si trova traccia. Il dispositivo di ricerca coordinato dalla Prefettura di Messina sta continuando incessantemente a scandagliare palmo a palmo le zone impervie spingendosi fino al territorio di Sant’Agata Militello. Alle ricerche condotte dai Vigili del Fuoco stanno partecipando squadre a terra formate da unità speleo alpino fluviale e cinofili, con il supporto dei droni del nucleo sistemi aeromobili pilotaggio remoto. Per fare un punto sulle ricerche, ieri si è anche svolto un vertice in Prefettura a Messina.