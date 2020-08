Patti: eseguiti i primi interventi, mentre si attende lo “stato di calamità”

Conto salato per l’amministrazione di Patti che, dopo la conta dei danni subiti a causa delle due bombe d’acqua abbattutesi sulla città nel primo weekend di luglio, si trova a pagare i conti salati di una serie di interventi. La violenta pioggia ha reso impraticabili alcune arterie comunali, mandato in tilt il sistema idrico e fognario e ha occluso anche gli scarichi a mare. Per ripristinare il manto stradale, le condotte, gli impianti elettrici e i cunettoni il Comune ha dovuto così attingere alle casse comunali. Gli interventi concluso nei giorni scorsi sono così costati quasi 30 mila euro. Con questa cifra sono stati finanziati i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di contrada Santo Spirito, via Mancuso, via Fontana Rame, via Fontanelle Alta e via Largo Normanni, compresa la strada di accesso al canile. E’ stato rifatto ex novo un tratto di condotta fognaria in via Case Nuove Maluzzo, mentre è stata riparata la condotta di contrada Santo Spirito. Sono stati parecchi anche gli interventi effettuati lungo la litoranea con il ripristino degli scarichi a mare di Patti Marina e Mongiove e la pulizia degli alvei dei torrenti Cedro e Acquatico completamente intasati.

“Abbiamo disposto delle somme urgenze per procedere con i lavori di ripristino. – ha spiegato il vice sindaco Alessia Bonanno – Abbiamo così ripristinato la sicurezza stradale ed eliminato i problemi potenziali di natura igienico sanitaria”. Intanto, si attende il pronunciamento della presidenza della regione siciliana circa la richiesta dello stato di calamità naturale.