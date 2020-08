Coronavirus, Musumeci fa appello alla responsabilità dei siciliani: “Obbligatorio portare la mascherina anche all’esterno”

“Abbiamo serie preoccupazioni per quanto avviene a Malta, in Grecia e in Spagna: i siciliani che rientreranno da questi tre paesi dovranno obbligatoriamente fare 14 giorni di quarantena per poi essere sottoposti a tampone. Si tratta di un sacrificio che dobbiamo chiedere necessariamente”. Con questo avvertimento il governatore Nello Musumeci ha annunciato la nuova ordinanza. “Per i lavoratori pendolari che si recano frequentemente in questi tre paesi – ha aggiunto Musumeci – c’è l’obbligo di registrazione: saranno tenuti sotto controllo dai servizi sanitari che interverranno tempestivamente in caso di allarme”. Nell’ordinanza si ribadisce ancora una volta l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, quando non c’è la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall’interlocutore. “Ai siciliani – aggiunge – continuiamo a fare appello al loro senso di responsabilità. Non siamo ancora in una fase disperata ma non dobbiamo arrivarci. Non siamo ancora alle chiusure. Il rischio è che i giovani possano contagiare i genitori ed i nonni. Chiedo a loro un grande senso di responsabilità e di rispettare le regole”.