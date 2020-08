“In Sicilia il mare è inquinato”: il responso di Goletta Verde

Maglia nera per le acque inquinate alla Sicilia. Secondo le rilevazioni di Goletta Verde, infatti, il 58% dei punti analizzati è inquinato oltre i limiti consentiti per la presenza di escherichia coli, batterio dannoso per la salute, proveniente soprattutto dagli scarichi fognari non passati da un’attenta depurazione. L’analisi dell’associazione ambientalista dimostra come su 26 punti analizzati, 10 sono fortemente inquinati, non solo alle foci dei fiumi (10) ma anche in mare aperto (16 punti). In provincia di Messina, i due punti presi in considerazione sono risultati entrambi “fortemente inquinati”: la spiaggia libera sul lungomare Colombo, in località Divieto, nel Comune di Villafranca Tirrena e la foce del torrente Patrì, in località Cantone, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono stati invece 9 i punti campionati da Goletta Verde in provincia di Palermo, uno è risultato “fortemente inquinato” e si tratta del lungomare Piano Stenditore, in località Porticello, nel Comune di Santa Flavia. In provincia di Agrigento un punto a Sciacca, in località Stazzone, è risultato superare i limiti di molto. Nella provincia di Catania, tutti i punti analizzati hanno presentato livelli batterici preoccupanti: uno di fronte il canale Forcile nella contrada Pontano d’Arci di Catania, il secondo in mare di fronte lo scarico fognario di Aci Trezza nel Comune di Aci Castello e il terzo sempre in mare, di fronte la foce del torrente Macchia in località Sant’Anna a Mascali.