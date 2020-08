Istituti Superiori “a caccia” di aule: dalla Città Metropolitana i fondi per l’adeguamento

Comincia a dare i suoi risultati la ricerca delle aule scolastiche per sopperire alle mancanze degli istituti superiori. La manifestazione d’interesse lanciata dalla Città Metropolitana il mese scorso, per recuperare spazi da adibire ad aule che potessero accogliere gli esuberi di alcuni istituti superiori rimasti a corto di aule a causa delle nuove norme sul distanziamento scolastico, ha dato i suoi frutti. Le classi da 25 o 30 alunni hanno bisogno di spazi che i nostri istituti non hanno, considerando poi che ogni alunno deve aver garantita un’area di circa 2 metri quadri, la necessità di avere più aule a disposizione si fa certezza: si possono così formare classi meno numerose ed evitare i doppi turni. Attualmente parrebbe siano state recuperate circa sessanta aule, risolvendo più del 50% del fabbisogno. Gli scogli più duri sono quelli del Liceo Seguenza e degli Istituti Nautico Caio Duilio e Verona Trento per i quali gli esuberi si contano a centinaia e potrebbero servire decide di aule. Per recuperare altre aule, c’è sempre la possibilità di piccoli lavori di edilizia che consentano di variare le planimetrie interne aumentando così le aule. Pertanto, la Città Metropolitana ha deciso come spendere il milione di euro arrivato dallo Stato ed i circa 230.000 euro messi a disposizione da Palazzo dei Leoni. Questi ultimi serviranno per i lavori nelle scuole superiori di Milazzo e Barcellona. Mentre gli altri saranno suddivisi tra gli istituti Antonello, Bisazza, Ainis e Archimede (194.032 euro), Jaci, Maurolico, Minutoli (198.313 euro), Duilio, La Farina, Seguenza (198.320 euro), in provincia: Pugliatti di Taormina e Caminiti Trimarchi di Santa Teresa (84.547 euro), Borghese Faranda e V. Emanuele di Patti, Piccolo e Merendino di Capo D’orlando (137.419 euro), Sciascia e Torricelli di sant’Agata e Manzoni di Mistretta (187.363 euro).