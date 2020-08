La serie A2 parte a metà novembre, la Supercoppa l’11 ottobre

Una promozione diretta in serie A al termine della fase ad orologio e una retrocessione diretta in B dal girone A al termine della regular season da 26 partite. Questa la proposta inviata da LNP alle 27 società partecipanti al campionato di serie A2 versione 2020/21 per superare l’impasse creato dal numero dispari di partecipanti decretato dopo l’esclusione di Caserta su indicazione della Com.Te.C. La nuova formula prevede l’abituale regular season dei due gironi con 26 partite nel girone A e 24 nel girone B. Al termine della prima fase l’ultima del girone A retrocederà direttamente in serie B, mentre si verrebbero a creare due fasce per la fase ad orologio: in quella di vertice si formerebbero tre gironi da sei squadre (prima, seconda e terza dell’A e del B nel gruppo C; quarta, quinta e sesta dell’A e del B nel D; settima, ottava e nona dell’A e del B nell’E) con classifica di partenza in base ai punti conquistati nella regular season, togliendo il bottino conquistato contro la quattordicesima del girone A. Ogni squadra giocherebbe 3 partite di andata e ritorno contro le squadre dell’altro girone: al termine della fase ad orologio la vincente del girone C sarebbe promossa direttamente in serie A, mentre l’ultima del girone E sarebbe esclusa dai playoff. Le altre 16 squadre saranno invece inserite in un tabellone playoff con ottavi, quarti, semifinali e finale (da capire quanti turni al meglio di 3 e quanti al meglio di 5 partite visto che le giornate sarebbero 32) per determinare la seconda promozione in serie A. In chiave salvezza, dopo la prima fase da 26 e 24 partite, sarebbero creati altri due gironi (la decima e l’undicesima dei gironi A e B nell’F; la dodicesima e la tredicesima dei gironi A e B nel G) con classifica di partenza con i punti accumulati nella prma fase, trannè quelli acquisiti contro la retrocessa del girone A. Previste 4 partite di orologio (andata e ritorno contro quelle dell’altro giron) con playout a 8 squadre; nel primo turno la prima del girone F sfiderebbe la quarta del G, la seconda dell’F la terza del G, la terza dell’F la seconda del G e la quarta dell’F la terza del G. Le quattro vincenti del turno al meglio di 5 gare saranno salve, retrocederanno in serie B le due perdenti del secondo turno al meglio di 5 gare per un totale di 3 retrocessioni (a fronte di 4 promozioni dalla B per riportare a 28 il numero delle partecipanti all’A2 2021/22). Ecco i gironi della Supercoppa della serie A2 per la stagione 2020/21. I raggruppamenti della manifestazione organizzata da LNP per il secondo anno consecutivo – l’edizione 2019/20 è stata vinta da Tortona alle Final Four disputate all’Allianz Cloud di Milano – sono stati inviati dalla lega alle 27 società aventi diritto al primo campionato dilettantistico. Previste gare di sola andata nelle giornate di domenica 11, 18 e 25 ottobre; qualificate alle Final Eight in programma dal 6 all’8 novembre in sede da definire le 7 vincenti dei gironi eliminatori (6 da 4 squadre e uno da 3) più la società organizzatrice, oppure se già qualificata la miglior seconda. Nella fase eliminatoria sarà possibile schierare atleti non tesserati con formula di prova seppur con adeguata copertura assicurativa. Così la composizione dei gironi eliminatori:

GIRONE A: Tortona, Torino, Biella, Casale Monferrato

GIRONE B: Bergamo, Urania Milano, Treviglio, Piacenza

GIRONE C: Orzinuovi, Verona, Mantova, Udine

GIRONE D: Ravenna, Forlì, Chieti

E – NPC Rieti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, Pistoia Basket 2000

F – Latina Basket, Napoli Basket, Cestistica San Severo, Scafati Basket

G – Orlandina Capo d’Orlando, Benedetto XIV Cento, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Trapani

Fase di qualificazione – 11-18-25 ottobre 2020

Final Eight: 6-7-8 novembre 2020

LA FORMULA

Accedono alla Final Eight 2020 le squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); 3) sorteggio. Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2020 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone) depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio.