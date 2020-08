Nel cielo della serie D brilla la stella del Città S. Agata

10 agosto 2020… Per tanti una data qualsiasi, per molti altri la notte di S.Lorenzo, per gli sportivi santagatesi, è il giorno che sancisce l’inizio dell’avventura di una squadra del luogo che torna in Serie D dopo ben 29 anni. Agli ordini di mister Ferrara e con la dirigenza al gran completo, è iniziata l’avventura di Cicirello e compagni che alle 16.00 si sono ritrovati al B. Fresina, dove sono stati rispettati rigorosamente i protocolli inerenti il Covid 19. Di conseguenza a differenza del passato non c’è stato il consueto bagno di folla a salutare la squadra, ma d’altra parte la Società era stata chiara, e seppur a malincuore i cancelli sono restati chiusi al pubblico. Dopo il classico discorso del Presidente Antonio Ortoleva a prendere la parola è stato mister Ferrara che sin dall’inizio ha cominciato a catechizzare con la squadra. Dopo la classica fase di riscaldamento, come lo stesso tecnico ci aveva dichiarato qualche giorno addietro, ha fatto svolgere alla squadra delle mini partite, per vedere all’opera oltre che i volti nuovi, anche i tanti juniores in prova. “Fermo restando che era solo il primo giorno, tutti indistintamente, – ci dice il capitano Giorgio Cicirello- mi hanno fatto una buonissima impressione. Mi sono sembrati dei bravissimi ragazzi e ottimi calciatori. Ovviamente avremo spazio e modo per socializzare di più, ma l’impatto è stato molto positivo. Chi mi conosce sa che non mi piace fare proclami, ma credo che i presupposti per creare un bel gruppo e toglierci delle belle soddisfazioni, ci sono tutti”.