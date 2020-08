Caso Parisi: video privato mostra Viviana e Gioele insieme in auto a Sant’Agata Militello

Un video girato da alcune telecamere di videosorveglianza private a Sant’Agata di Militello riprenderebbe chiaramente la presenza dell’Opel Corsa di Viviana Parisi, 43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia. Il filmato oltre ad attestare la presenza della donna in quei 22 minuti nel comune nebroideo, svela anche la presenza in auto di Gioele. Secondo quanto si apprende dalla visione delle immagini, infatti, il piccolo era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello. A confermarlo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. “Abbiamo acquisito un video a Sant’Agata di Militello – spiega il magistrato – in cui si vedono la mamma e il bambino. E’ un punto importante per il prosieguo delle indagini”.