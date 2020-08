Gliaca di Piraino sequestrati ombrelloni e sdraio lasciati come “segnaposto” in spiaggia

Scattano controlli e sequestri sulla spiaggia di Gliaca di Piraino per occupazione abusiva di area demaniale. Gli uomini della polizia municipale hanno sequestrato sdraio, ombrelloni, salvagente e materassini che erano stati lasciati dai proprietari come “segnaposto’. “È inaccettabile lasciare l’ombrellone sulla spiaggia per avere il posto prenotato il giorno dopo – ha commentato il sindaco Maurizio Ruggeri . La spiaggia è di tutti e comportamenti simili, che costituiscono reato, non saranno più tollerati”.