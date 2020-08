C.d’Orlando, il Sindaco: “Più controlli a Ferragosto, no a bivacchi e falò”

“Protezione Civile Comunale, Rangers e Polizia Municipale saranno impegnati nelle giornate del 14 e 15 agosto a controllare il territorio con una particolare attenzione rivolta alle spiagge”. Lo ha detto il sindaco di Capo D’orlando Franco Ingrillì, annunciando anche a supporto l’intervento dei Carabinieri, della Polizia e degli uomini della Capitaneria di Porto.

“A tutti ricordo – sottolinea Ingrillì – che NON è consentito accamparsi e bivaccare in spiaggia. E’ quindi categoricamente vietato posizionare gazebo e tende sul litorale, non si può mangiare né accendere fuochi.

Il distanziamento interpersonale è la regola principe da osservare che vale all’aperto e al chiuso, sia nelle strade che sulla spiaggia per un ferragosto sereno”.