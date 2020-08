Leggero calo dei positivi in Sicilia

Scende, seppur di poco, il numero di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 14 agosto, i nuovi casi sono 36, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 639. Dei contagi registrati nelle ultime 24 ore, ventuno sono migranti. Sono invece 3681 i casi totali nella Regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, 20 arrivano da Agrigento (i migranti di Lampedusa), 5 da Catania, 5 da Palermo (un migrante), 3 da Messina, due a Ragusa e uno a Caltanissetta.

Salgono a 56 le persone ricoverate, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 579 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei guariti, 2766, nove in più. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi.