Gioiosa Marea: due persone positive al Covid

Due persone in vacanza a Gioiosa Marea sono risultate positive al Coronavirus. Attualmente, come comunicato dal Vicesindaco Giovanni Princiotta, si trovano in isolamento domiciliare, senza sintomi, fuori dal territorio di Gioiosa Marea. In queste ore si stanno monitorando i contatti diretti che le due persone hanno avuto con terzi, al fine di verificare l’esistenza di eventuali altri contagi, mediante l’effettuazione delle prove a mezzo tampone.