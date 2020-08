Il Rocca viene assorbito dall’Acquedolcese e i tifosi protestano

Estate calda per la Polisportiva Acquedolcese Nebrodi che prima ha sognato il ripescaggio in Eccellenza per non essere da meno della neopromossa Asd Acquedolci, poi avrebbe provato a rilevare la Torrenovese ed infine, dopo aver subito l’esclusione dal torneo di Promozione per mancati versamenti contestati dalla dirigenza biancoverde, ha trasferito armi e bagagli a Rocca Caprileone chiudendo di fatto l’esperienza del club biancoazzurro dopo ben 37 anni di storia. La clamorosa notizia ha rovinato la vigilia di Ferragosto dei tifosi caprileonesi che sul profilo fb del Rocca pretendono chiarimenti anche per conto del riconfermato tecnico Massimo Bontempo e di tanti giocatori che avevano persino ricominciato la preparazione al Nuovo Comunale.

“Non sappiamo con chi stiamo parlando – scrivono -, vogliamo nomi e cognomi di chi gestisce e gestirà il tutto. Anche la pagina ufficiale vi siete venduti? E non cominciamo a usare parole senza senso per giustificare il tutto. Meritano rispetto tutti i ragazzi e il mister che in questi giorni sono venuti sotto il sole per allenarsi, come merita rispetto un’intera città compresa di tifosi e amministrazione, dove nessuno sapeva nulla, tutto in una notte, come se la storia del Usd Rocca venisse cancellata in un attimo. Vergogna, il Rocca e’ dei caprileonesi”. Questa invece la nota dei due club. “Si dice che l’unione faccia la forza. E proprio dall’unione di due storiche società dell’hinterland nasce un nuovo sodalizio sportivo che disputerà il prossimo torneo di Promozione. Dal punto di vista burocratico la fusione avverrà solo nel momento in cui si aprirà la finestra che ne consentirà la ratifica. Ma l’unità di intenti è già evidente, facilitata dai rapporti interpersonali che da tempo legano i dirigenti delle due realtà. Il nuovo organigramma societario verrà reso noto nei prossimi giorni, insieme allo staff tecnico e alla rosa dei giocatori a disposizione.

Già nel periodo Covid i rappresentanti delle due società avevano preso in considerazione l’idea di unirsi per avere una marcia in più sotto ogni aspetto e rappresentare così una vera forza calcistica nel comprensorio. La decisione della Lnd di escludere la Polisportiva dal campionato di Promozione ha accelerato un processo che segna, oggi, l’alba di una nuova storia, si spera, piena di successi e di soddisfazioni! Nei prossimi giorni verrà resa nota altresì la nuova denominazione”.