In Sicilia 46 nuovi positivi, 13 provenienti da Malta

Aumenta di nuovo il numero di positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 15 agosto, i casi in 24 ore sono stati 46 (13 provenienti da Malta), dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 677. Di questi 5 nuovi positivi sono ad Agrigento, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 2 a Enna, 1 a Messina, 9 a Palermo,

4 a Ragusa, 13 a Siracusa, 1 a Trapani. Sono invece 3727 i casi totali nella Regione dall’inizio della pandemia.

Rimangono 52 le persone ricoverate, ma uno in meno in terapia intensiva (5). Invariato il numero delle vittime (284), 625 in isolamento domiciliari. Rimangono 2766 i guariti. Poco più di 2000 i tamponi effettuati.