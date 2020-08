Coronavirus, Sicilia: 14 nuovi casi e una vittima

Sono 14 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Gli attuali positivi nell’isola salgono così a 718. Nelle province: 5 a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa. Attualmente ci sono 60 persone ricoverate, 6 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare. Si registra tuttavia un decesso, che porta il numero dei morti a 286. Sono solamente 850 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3760 le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia mentre sono 2.776 i guariti, +7 rispetto a ieri.