Sant’Agata M.llo: positivo 19enne rientrato da Malta

E’ giunto oggi il responso di positività al Covid per un 19enne santagatese. Il giovane faceva parte della comitiva rientrata da Malta lo scorso fine settimana e subito dopo aver appreso nei giorni scorsi della positività di un ragazzo di Capo d’Orlando, suo compagno di viaggio, si è posto in isolamento.

Lo rende noto il primo cittadino Bruno Mancuso.

Tuttavia, tra il rientro da Malta e la notizia della positività del compagno di viaggio e quindi dell’isolamento sono però passati alcuni giorni durante i quali il ragazzo santagatese ha incontrato diverse persone ed in particolare, non presentando alcun sintomo né sospetti di poter essere positivo, si è recato la sera del 10 agosto sulla spiaggia di Acquedolci per partecipare ad un falò.

Secondo quanto annunciato dal Sindaco Mancuso, sono già state attivate tutte le procedure del caso, di concerto con le autorità sanitarie, per sottoporre i familiari ai controlli di rito e per ricostruire la rete dei contatti del giovane.

“In questo momento di particolare apprensione, si ribadisce a tutti, ed in particolare proprio ai giovani, ai fini della sicurezza personale e di ognuno, di osservare le misure di distanziamento, l’uso della mascherina e gli altri obblighi in vigore, ai fini di scongiurare la recrudescenza dei contagi che porterebbe, come già annunciato più volte dalle autorità regionali e nazionali, all’applicazione di nuove drastiche misure restrittive che sarebbero insostenibili per tutta la comunità” ha commentato il sindaco.