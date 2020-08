L’Orlandina aspetta Fall, Torrenova accoglie Gloria e Di Viccaro

Tra incertezze Covid e confusione che da sempre regna sovrana nella Fip e che nessun vaccino potra’ guarire, la serie A2 si avvia ad una stagione sperimentale a numero dispari (27 squadre in 2 gironi che danneggiano Orlandina e Trapani, inserite con la ripescata Cento e Ferrara nel primo turno di Supercoppa) e formula cervellotica che fino al 15 novembre, probabile data di avvio di un campionato che prevede ben 10 turni infrasettimanali, non ci stupiremmo variasse. Nell’attesa coach Sodini studia a distanza come far esplodere la squadra potenzialmente intrigante che, con l’imminente ingaggio del pivot italo-senegalese Abdel Fall, potrebbe rappresentare la mina vagante di un torneo dove Torino deve andare in A e gli altri 26 club si contenderanno il secondo biglietto per l’Olimpo.

In B la Cestistica Torrenova sta completando il roster con gli arrivi annunciati del lungo Mirko Gloria e quello della guardia Di Viccaro. “E’ un giocatore che non ha bisogno di presentazioni – commenta coach Condello -. È un cestista molto esperto, che ha vinto tanto nella sua carriera e che ha ancora tanto da dare. L’abbiamo fortemente voluto durante il mercato e lui ci ha trasmesso la sua voglia di venire a Torrenova: siamo felicissimi di averlo firmato. È un giocatore che ci darà sicuramente una mano nella gestione dei più giovani, ed è pronto a mettersi a disposizione per fare da “chioccia”. È un giocatore con un grande tiro, e tecnicamente molto esperto: sa sempre quello che deve fare, sia nei movimenti con la palla che senza palla ed è sicuramente una di quei giocatori in cui ci affideremo nei momenti difficili”. La Lnp ha diramato le disposizioni per la Supercoppa “Centenario” Serie B 2020 che si terrà tra l’11 ottobre e l’8 novembre. Il torneo vede inizialmente le 64 formazioni iscritte al campionato di B divise in gironi da quattro squadre, che si scontreranno in tre gare di solo andata. Successivamente avrà luogo una fase di eliminazione, con le 16 squadre prime classificate individuate con i criteri di punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate, quoziente canestri generale, e sorteggio; le otto vincenti costituiranno le otto partecipanti la Final Eight della Supercoppa centenario 2020. E’ stato ufficializzato, inoltre, il calendario delle varie partite: fase qualificazione 11-18-25 ottobre, gara di eliminazione 1 novembre e Final Eight 6-7-8 novembre 2020. Torrenova fa parte del gruppo P con Agrigento, Palermo e Ragusa che, invece, in campionato, dovranno spendere oltre 60 mila euro per affrontare il girone assurdo dove sono state inserite.