Propositi diversi per Fc Messina, Acr e Citta’ S.Agata che si dota pure di un mental coach

Le tre provinciali di serie D sembrano destinate ad un percorso variegato nel prossimo girone I al via a fine settembre con la Fc Messina che punta alla Legapro e sta lavorando in tal senso, l’Acr Messina che naviga a vista tra incertezze societarie e probabilmente andra’ incontro all’ennesima stagione sofferta e deludente per una tifoseria sempre più distante, e la matricola Citta’ di S.Agata che invece sta affrontando con entusiasmo un’annata che potrebbe comunque regalarle soddisfazioni pur tra le mille incognite attuali. Il club, che deve ancora completare l’organico (il sogno del ritorno di Mincica è sfumato poichè l’attaccante stefanese, valutato ben 150 mila euro da transfermarkt, è rimasto al Casarano) si è dotato di un mental coach. Una figura che non è nuova nel mondo del calcio o dello sport in generale, ma rappresenta un’altra novità per il centro della provincia, che torna in D dopo 29 anni. A occuparlo sarà il dottore Francesco Calderone, che svolge la propria professione presso il nosocomio barcellonese del “Cutroni Zodda”. Ha influito l’amicizia con il tecnico Pasquale Ferrara, con cui si conoscono fin da ragazzini. Il Mental Coach è un allenatore della mente, che aiuta l’atleta a trovare delle risorse interiori non ancora affiorate che possono far raggiungere gli obiettivi desiderati.