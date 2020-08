Sant’Agata M.llo: positivo al Covid19 un altro giovane tornato da Malta

Un secondo giovane santagatese di rientro da Malta è risultato positivo al Covid 19. L’annuncio arriva ancora una volta dal primo cittadino di Sant’Agata Militello che dalla sua pagina Facebook rassicura:”il ragazzo sta bene, senza sintomi, ed è stato posto in isolamento”.

Mancuso ha poi precisato che sono state attivate le procedure sanitarie di rito per i componenti del nucleo familiare, in attesa di ricostruire la rete di persone eventualmente venute in contatto col giovane positivo.

“Si evidenzia,- scrive – ancora una volta, la necessità che chiunque, soprattuto giovani, abbia un sospetto di poter essere venuto in contatto con coetanei o altre persone di rientro da viaggi all’estero, si metta in contatto con il comune o le autorità sanitarie al fine di avviare le procedure di screening sanitario e l’esecuzione dei relativi tamponi. Colgo l’occasione per tranquillizzare la cittadinanza di Sant’Agata che la situazione è tuttora sotto controllo, precisando che non appare opportuno alimentare panico né tantomeno caccia a fantomatici untori, bensì continuare a mantenere la calma ed il senso di responsabilità già ampiamente dimostrati dalla comunità tutta”.