E’ risultato positivo al covid-19 un ragazzo di Torrenova rientrato da Malta nei giorni scorsi. Lo comunica il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci. “Desideriamo sottolineare che il ragazzo è asintomatico e, al rientro, si è messo immediatamente in isolamento in altro appartamento e non ha avuto contatti esterni. Solo in via prudenziale , lo screening è stato esteso al nucleo familiare.Pertanto, la situazione è da ritenersi sotto controllo e sarà attentamente seguita e monitorata”.