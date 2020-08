Caso Gioele: trovate ossa e una maglietta, accertamenti in corso

Probabile svolta nelle ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto scorso con la madre, la dj di 43 anni originaria di Venetico Viviana Parisi. Un volontario, Giuseppe Di Bello, carabiniere in congedo di Capo d’Orlando, ha segnalato la presenza di resti ossei e di una maglietta. E per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta portano a lui “al 99 per cento”.

La zona è quella di contrada Sorba, la stessa dove è stato trovato il cadavere di Viviana Parisi. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, si è recato sul posto.

I resti trovati sarebbero umani ma non sono riconoscibili.

Il posto, dove sono arrivati anche i familiari del piccolo, si trova a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo dove la mamma il figlioletto sono stati visti per l’ultima da un testimone, dopo un lieve incidente.