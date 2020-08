Salgono a 45 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8. Gli attuali positivi così salgono a 766, in virtù di un guarito. Sono 705 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3838 le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia mentre sono 2.796 i guariti.