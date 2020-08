Isole Eolie: chiuse le discoteche continuano le feste private, diverse denunce

Chiuse le discoteche alle Isole Eolie, la voglia di movida dei vacanzieri non si ferma, ma si sposta nelle ville private. A causa delle feste chiassose negli orari notturni scattano, quindi, le proteste di villeggianti, turisti e isolani che invocano l’intervento dei Carabinieri. Diverse sono state le denunce e le multe. A Filicudi una festa organizzata in una villa, a causa dell’eccessivo assembramento di persone e degli schiamazzi, è stata sospesa dai Carabinieri. I due organizzatori sono stati in seguito denunciati per aver violato le norme anti-Covid 19. Anche a Panarea era stata ideata una festa in villa con più di 100 persone: otto giovani, tra i 20 e i 22 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per disturbo del riposo dei vicini, per la diffusione di musica ad alto volume mediante un potente impianto acustico, che è stato sequestrato.