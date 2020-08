Massimo Bontempo nuovo allenatore della Torrenovese

Massimo Bontempo, tecnico riconfermato al Rocca solo per qualche settimana, ha trovato subito ricollocazione andando ad occupare la panchina della Torrenovese, club gia’ al lavoro con allenamenti per 4 volte a settimana per preparare il campionato di Promozione ufficialmente al via il 13 settembre. Con lui qualche giocatore che era al Rocca prima del clamoroso ribaltone che ha portato tutta la Polisportiva Acquedolcese a trasferirsi per un’unione che storicamente, visti i precedenti, nonostante i buoni propositi, difficilmente ha ottenuto risultati positivi. L’artefice della buona riuscita dell’accordo, Sergio Mezzanotte, deus ex machina dei biancoverdi, è, però, molto fiducioso. “Sono certo – scrive su fb – che dall’unione di due società blasonate come Rocca e Polisportiva, possa nascere qualcosa di importante. Ritrovo gli stessi amici dirigenti che, con me allenatore, raggiungemmo il secondo posto nella stagione 2003/2004, gioirono con me nella stagione 2004/2005 per la vittoria del campionato di Prima Categoria e per la salvezza raggiunta in Promozione nella stagione successiva. Da allora il rispetto reciproco non è mai venuto meno. Questo ha certamente facilitato la nascita di questo nuovo progetto. Abbiamo comunicato la novità a giocatori e staff tecnico, e tutti hanno gradito. Avremo a disposizione due strutture che potremo utilizzare, sia per gli allenamenti che per le partite, in funzione delle necessità settimanali. Avremo più risorse umane, più sponsor (che avranno naturalmente doppia visibilità), più dirigenti e più tifosi. Vedrete che nei prossimi anni, l’idea di ‘consorziare’ due società tornerà utile per la sopravvivenza del calcio dilettantistico. Sarà, anche, un modo per ‘avvicinare’ ulteriormente due paesi comunque già amici anche al di fuori del calcio. Per quanto riguarda la Polisportiva (solo per una soddisfazione personale), chiederemo la riammissione al campionato di Promozione per vederci restituito quello che ci è stato tolto maldestramente. Intanto la società, per conservare titoli, tesserati e storia, si iscriverà al campionato di Calcio a 5 e ai campionati giovanili. Quando si riapriranno i termini per la fusione ufficiale, verrà confermato tecnicamente l’accordo tra la nostra società e quella del Rocca”.