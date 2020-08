San Fratello: positivo un impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale, scattano i controlli

E’ stato confermato il sospetto caso di coronavirus al Comune di San Fratello. Un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente è risultato positivo al tampone. L’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, dopo aver chiuso in via precauzionale tutti gli uffici, ha diramato una nota con cui si invitano “tutti gli impiegati del Municipio di San Fratello e tutte le persone che negli ultimi dieci giorni hanno avuto contatti con personale dell’Ufficio Tecnico, a volere comunicare: nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico al seguente numero 393 2207947 tramite messaggio”.

Secondo quanto si apprende, il dipendente contagiato è al momento asintomatico, ma ai fini precauzionali, tutte le persone che sono potenzialmente entrate in contatto con lui sono state invitate a porsi in isolamento volontario.

Qualora non ci fossero in casa i requisiti per l’isolamento, fa sapere il sindaco, i cittadini dovranno di comunicarlo subito al numero 393 2207947, ed il Comune provvederà a trovare una sistemazione alberghiera. Inoltre, sempre secondo quanto annunciato, al più presto tutti gli interessati saranno contattati per essere sottoposti al tampone rino-faringeo.