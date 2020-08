Aumentano i positivi in Sicilia, ma diminuiscono i ricoveri

Sono 37 i nuovi positivi al Covid riscontrati in Sicilia (ieri erano stati 45). In ospedale ci sono in tutto 49 persone (ieri erano 61) ma restano 8 quelle ricoverate in terapia intensiva. Al momento le persone positive in Sicilia sono dunque 790, 741 delle quali in isolamento domiciliare. I morti restano 286. I tamponi sono poco più di tremila.

Dei 37 casi, sette sono nel Catanese, sette nel Messinese, dieci nel Palermitano, nove nel Ragusano e 4 nel Siracusano.