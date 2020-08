Banca del Germoplasma dei Nebrodi: il presidente del Parco Barbuzza eletto presidente

Riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi, creata dall’Ente Parco con il supporto tecnico e scientifico del dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Palermo – socio del Consorzio della Banca – , per tutelare la biodiversità vegetale dei Nebrodi. Il Consiglio di Amministrazione, composta da Felice Genovese, agronomo e Cristina Salmeri, professore associato di Botanica presso l’Università di Palermo, Dipartimento STEBICEF (Dipartimento Scienze tecnologie e chimica farmaceutica) riunito in video conferenza per l’emergenza Covid, ha eletto all’unanimità il Presidente del Parco Domenico Barbuzza alla guida del Consorzio.

Barbuzza annuncia a breve un potenziamento della struttura.

” La mia intenzione – dichiara il Presidente – è di allargare la base sociale, con l’ingresso delle Università di Messina e Catania, del C.R.E.A. – Consiglio per la ricerca in agricoltura – e dei Comuni di Ucria e San Fratello, che hanno già dato disponibilità dei terreni per la realizzazione della Banca del Germoplasma“.