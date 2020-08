Il Covid 19 ferma anche il Citta’ S.Agata e il calcio dilettantistico trema

Il calcio dilettantistico siciliano fa i conti con il Covid 19 ed il rischio è che lo stop momentaneo di due club di serie D porti a macchia d’olio ad una sospensione più o meno definitiva dell’intera attivita’. Le vittime al momento sono il Marina di Ragusa ed il Citta’ S.Agata con un tesserato biancoazzurro che è risultato positivo. L’atleta santagatese, probabilmente contagiato per vie traverse, non mostra alcun sintomo, sta bene ed ovviamente è in quarantena. Nel tardo pomeriggio di ieri, appena il sindaco Bruno Mancuso ha comunicato la notizia alla Società, la stessa ha immediatamente sospeso l’attività. Il calciatore si è allenato con il gruppo solo lunedì pomeriggio, perchè nei successivi due giorni dopo aver fatto il tampone è rimasto in isolamento. Appresa la notizia, il Presidente Antonio Ortoleva si è subito attivato, ha disposto l’isolamento della squadra e nella mattinata di domani consegnerà all’A.S.P. l’elenco dei calciatori, staff tecnico e medico che sono stati a contatto con il ragazzo risultato positivo e che, ovviamente, dovranno quanto prima sottoporsi al tampone per capire come e se proseguire la preparazione. Ovviamente annullata la prevista amichevole di oggi pomeriggio contro l’Igea Virtus, squadra neo promossa ma che si candida a recitare un ruolo importante nel campionato d’Eccellenza. A dare lo sgradito annuncio era stato appunto il primo cittadino del centro nebroideo Mancuso: “Sono state comunicate quest’oggi dall’Asp altre due positività al Covid per due giovani santagatesi. Di questi, entrambi asintomatici, stanno bene e sono stati posti in isolamento, uno faceva parte della comitiva rientrata da poco da un viaggio a Malta. Un altro giovane riscontrato positivo fa parte invece della rosa del Città di Sant’Agata Calcio, attualmente in fase di preparazione precampionato. La situazione è stata comunicata alla società sportiva che ha tempestivamente interrotto tutte le proprie attività e posto il gruppo degli atleti e dello staff in quarantena in attesa dell’esecuzione dei tamponi”. Ficarrotta e compagni, dunque, sono stati costretti a fermarsi, come aveva già fatto ma per altri motivi il giovane Dama, che nel corso di una partitella si è procurato una distorsione al ginocchio ed era quindi a riposo forzato. Il Sant’Agata torna in D dopo quasi trent’anni ma ora la sua avventura inizia in salita, alimentando peraltro dubbi sull’effettiva possibilità di piena ripresa nelle categorie minori.