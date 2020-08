Messina, Covid19: riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza, maggiori controlli nelle località turistiche

Rimarrà alta almeno fino al prossimo 7 settembre l’attenzione sui luoghi di maggiore aggregazione giovanile. L’argomento è stato al centro dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi. La riunione stata sollecitata dal nuovo capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, che lunedì scorso aveva firmato una circolare, inviata ai prefetti, sull’applicazione dei provvedimenti del Governo relativi allo stop alle discoteche e all’obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 negli spazi al chiuso e all’aperto dove non è possibile distanziarsi. Il Viminale aveva chiesto di convocare i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica per una migliore valutazione di adeguate modalità di attuazione delle misure, coinvolgendo, attraverso i sindaci, la polizia locale per iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo. Martedì nella sala riunioni della Protezione civile si è svolto un vertice con Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale. In collegamento, in video conferenza, erano presenti anche i sindaci dei comuni della provincia. Il dibattito si è concentrato allora su discoteche e sale da ballo delle principali località turistiche della provincia a cui Roma ha ordinato lo stop. Pertanto, niente attività musicali, che verranno sospese per una ventina di giorni, e sopratutto niente deroghe ai governatori regionali che sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali. Partiranno dunque, prontamente i controlli delle forze dell’ordine che monitoreranno i centri interessati dai maggiori flussi turistici: da Messina a Capo D’orlando, passando per le Eolie, Milazzo e Barcellona.