Sant’Agata: salgono a 6 i casi positivi

Sono sei in tutto, ad oggi, i giovani di Sant’Agata Militello risultati positivi al test per il Covid-19. A quelle già note nei giorni scorsi si sono infatti aggiunte nelle ultime ore le positività ai tamponi di due sorelle adolescenti. Lo rende noto il primo cittadino di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso.

“Tutti i ragazzi coinvolti stanno fortunatamente bene, non presentano sintomi e si trovano in isolamento. A tal proposito mi preme sottolineare l’assoluta collaborazione dimostrata dai giovani stessi e dalle rispettive famiglie che si sono messe sin da subito a completa disposizione delle autorità sanitarie, mostrando pieno senso civico e di responsabilità. Si sta procedendo già da giorni ad un attento lavoro di ricostruzione dei contatti avuti dai soggetti positivi e, solo nelle ultime quarantotto ore, sono stati eseguiti oltre una quarantina di tamponi i cui riscontri sono stati fortunatamente negativi.

La situazione è ovviamente tenuta sotto stretta osservazione e costantemente monitorata. L’invito che ribadisco alla comunità locale è quindi quello di mantenere la giusta tranquillità e soprattutto osservare con scrupolo tutte le norme e le misure di sicurezza previste per il contenimento del contagio, come il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina ai fini di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del virus.

Tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione, una volta verificati attraverso le fonti ufficiali sanitarie, saranno come sempre rese note con puntualità alla cittadinanza”.