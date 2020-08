C.d’Orlando: mascherina obbligatoria all’aperto h24

Le mascherine andranno indossate anche all’aperto e negli spazi pubblici durante l’intera giornata e sull’intero territorio comunale. E’ questo l’oggetto di una nuova ordinanza firmata dal sindaco di Capo D’orlando Franco Ingrillì che punta al contenimento dei contagi da coronavirus. Dopo l’aumento dei casi positivi, riscontrati nel comprensorio, il primo cittadino mette in atto una nuova stretta. Dall’obbligo di protezione delle vie respiratorie restano per il momento escluse le spiagge, dove però è ancora assolutamente necessario mantenere il distanziamento. Ad essere esentati dall’utilizzo delle mascherine i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità che ne rendono incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non sarà obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione durante l’attività fisica purchè si mantenga il distanziamento di almeno due metri. La mancata osservanza degli obblighi verrà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 400,00€.

“L’incremento delle persone positive nel nostro comprensorio, specie tra i giovani, è motivo di preoccupazione – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì. I rientri da alcune località estere, ma anche gli assembramenti “da movida”, hanno determinato una situazione che, se non arginata in tempo, potrebbe prendere una piega pericolosa e vanificare tutti gli sforzi compiuti nei mesi precedenti.

A Capo d’Orlando, attualmente, abbiamo un ragazzo positivo asintomatico e 25 persone in isolamento perché provenienti da paesi ritenuti a rischio o perché venuti a contatto con soggetti positivi. Non mi è mai piaciuto fare allarmismo né intendo iniziare ora, ma ritengo opportuno recuperare un po’ di quello spirito che ha animato tutti da marzo a maggio, per tutelare la salute pubblica. Per questo – prosegue il Sindaco Ingrillì – ho firmato una ordinanza con cui si rende obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto per tutta la giornata sull’intero territorio comunale di Capo d’Orlando, oltre che nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Credo che si tratti di un sacrificio minimo e sopportabile a fronte della difesa del bene più grande, quello della salute. Agiamo in costante contato con le autorità sanitarie per adottare i provvedimenti necessari, ma ritengo che, adesso più che mai, ciascuno di noi deve fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire e tutelare. La mascherina è uno strumento di protezione per se stessi e per gli altri: usiamola con senso di responsabilità”.