Sant’Agata: anticipati 3,2 man, il Comune paga i creditori

Con l’approvazione da parte della giunta della relativa variazione di bilancio, il Comune di Sant’Agata Militello può dare il via libera ai pagamenti verso i creditori grazie all’utilizzo dell’anticipazione di liquidità messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, così come previsto dalle misure contenute nel cosiddetto decreto rilancio. In particolare, sono 810 le fatture da liquidare.

“Grazie al lavoro incessante degli uffici finanziari, siamo stati tra i primissimi comuni in Italia a sottoscrivere il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e abbiamo già ottenuto l’erogazione delle somme – commenta l’assessore al bilancio Antonio Scurria –. Da oggi partiranno dunque i pagamenti delle fatture scadute al 31 dicembre 2019 per un importo di quasi 3,3 milioni di euro, che rappresentano una buona boccata d’ossigeno per i tanti creditori che da tempo attendevano il pagamento delle proprie prestazioni”.