Torrenova: negativi al tampone due giovani, 10 persone in isolamento

Sono risultati negativi al tampone ma rimarranno ancora in isolamento in attesa del secondo test, due giovani torrenovesi che lunedì 10 agosto avevano partecipato ad un falò sulla spiaggia di Acquedolci dove era presente anche il 19enne santagatese risultato positivo al Covid19. A renderlo noto il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, che specifica che i due ragazzi stanno bene e non presentano alcun sintomo. Il primo cittadino comunica altresì che attualmente sono 10 le persone in isolamento a Torrenova ed in attesa di tampone, nessuna di queste presenta sintomi da Covid19.