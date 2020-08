In Sicilia 48 positivi in più, stabili i ricoveri

Aumentano ancora i casi di coronavirus in Sicilia, sono 48 in più nelle ultime ventiquattr’ore. Il numero degli attualmente positivi sale quindi ad 874 di cui: 45 i ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva – dati che si confermano anche per la giornata di oggi – ed 821 in isolamento domiciliare (46 in più rispetto a ieri). Sono 3.967 i casi totali dall’inizio della pandemia, 2.807 i guariti (due in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.

La divisione fra le province mostra 3 casi a Catania, 24 a Ragusa dove si registrano tutti i 16 migranti positivi. Ci sono 11 casi a Messina, 4 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 1 a Siracusa e 1 a Trapani.