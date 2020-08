Sant’Agata: sono 117 le persone in isolamento domiciliare

“Dai tamponi effettuati sino al 19 agosto, restano 6 i positivi al Covid 19 a Sant’Agata Militello, tutti giovani tra 15 e 20 anni che stanno bene ed asintomatici. Siamo in attesa del risultato dei tamponi che ancora non ci sono stati comunicati. I soggetti in isolamento domiciliare ad oggi sono 117, tutti asintomatici”. Lo ha comunicato il sindaco Bruno Mancuso

“Si raccomanda, ai soggetti in isolamento già negativi al primo tampone, di continuare la quarantena fino al 14^ giorno dalla data dell’isolamento,come da procedura, e di mantenersi a disposizione delle autorità sanitarie perché potrebbero essere sottoposti ad un secondo tampone – ammonisce Mancuso – La raccomandazione vale anche per i familiari conviventi qualora il soggetto in isolamento non abbia propri spazi a sua esclusiva disponibilità. Se ognuno di noi sarà bravo e si atterrà alle disposizioni vigenti, potremo rapidamente venire fuori da questa emergenza, in caso contrario i rischi per un nuovo lockdown sono evidenti, con tutte le conseguenze soprattutto sull’economia cittadina. Si invita pertanto la cittadinanza a mantenere la serenità e a rispettare le regole”.