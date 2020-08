Sono ben 65 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr’ore per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus, ma ben 58 sono migranti. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, 9 in terapia intensiva – dato quest’ultimo in discesa rispetto a ieri – ed 884 in isolamento domiciliare.

Sono 4067 i casi totali dall’inizio della pandemia, 2.834 i guariti (ben 21 in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.