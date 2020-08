Il matrimonio Orlandina-Abdel Fall tarda a celebrarsi

CAPO D’ORLANDO Tarda ad arrivare il si del centro senegalese di passaporto italiano, il 29enne Abdel Fall, ideale conclusione di un mercato come sempre ricco di scommesse per un’Orlandina pronta a recitare il ruolo di guastafeste nel prossimo campionato di serie A2, al via il 15 novembre dopo l’antipasto della Supercoppa che partira’ tra meno di due mesi. Dalla societa’ filtra ottimismo ed è probabile che a breve arrivi l’annuncio ufficiale ma è chiaro che finchè non ce l’hai nel sacco il gatto può essere di tutti, tanto più che sono trascorsi gia’ un paio di mesi dal primo corteggiamento del club biancoazzurro. Se saranno rose Fall con l’Usa Xavier Johnson andrebbe a formare una coppia di lunghi intrigante, due panterone pronte a graffiare gli avversari. Per il resto lo starting five è attualmente composto dall’altro americano Jordan Floyd, dal neo capitano Matteo Lagana’ e dal riconfermato Simone Bellan che, comunque, dovra’ alzare l’asticella se vuol respingere rincalzi come Flavio Gay, Samuele Moretti e Celis Taflaj, mentre i baby Uchenna Ani e Tommaso Tintori completano un roster che ha appena perso l’altro giovane Lorenzo Neri, finito ad Omegna.