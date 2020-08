Tra ricordi emozionanti e tennis di buon livello in archivio la 44^ Coppa Citta’ di Brolo

Il Covid 19 non ferma l’edizione 2020 dei Campionati Siciliani Veterani appena conclusisi al Circolo Tennis Brolo. Ben 137 i partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, numero straordinario anche per la qualità degli atleti in campo, di assoluto valore tecnico ma soprattutto umano. Ed è stato un torneo straordinario perché è giunto alla 44^ edizione,un record,con 110 incontri giocati, alcuni dei quali ripresi anche dalle telecamere di SuperTennis (a giorni il servizio sul palinsesto nazionale). Ma, soprattutto, è stato straordinariamente emozionante ricordare 3 splendidi ragazzi: Maria Carmela Caranna alla quale è intitolato il torneo femminile, Antonio Caporlingua al quale è intitolato quello maschile ed Antonio Pizzuto a cui è legato il Premio FairPlay che in questa prima edizione è stato assegnato dalla famiglia al maestro Carmelo Arasi, che di Antonio fu Insegnante di Tennis per tanti anni. “Tre giovani che, purtroppo,da qualche anno ci guardano dal cielo – le parole di un commosso Arasi -, e che tanto erano legati allo sport ed al nostro Circolo Tennis. Sarebbe stato giusto che io continuassi a premiare te caro Antonio. Ricevere a sorpresa il premio FairPlay che porta il tuo nome è stata una delle più forti emozioni da quando vivo lo sport. Grazie Marinella Speziale e Francesco Pizzuto, grazie Presidente Carmelo Ricciardo per aver accostato il mio nome alla lealtà, alla correttezza ed al rispetto che Antonio ha sempre dimostrato verso tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Sono ancora emozionato ed onorato. Un bacio Antonio, allievo mio caro”.

Andando nel dettaglio ecco chi sono i Campioni Siciliani Veterani 2020:

Lady 40 – Malato Sonia(Kalta Tc Pa)/Bevacqua Maria Domenica(Tc Gangi) 60 63

Lady 50 – Mortellaro Nicoletta(Pinea Ct)/Candido Giovanna(CTV Me) 60 60

Lady 55 Alario Mirella(Tc Caltagirone)/Caterina Ardizzone(Tc Bauso) 61 60

Over 35 Quattrocchi Mario(Taormina Sc)/Maraffa Andrea(Tc Saliceto) 61 60

Over 40 – Pino Fabio(Tc Messina)/Farina Marco(SS Siracusa) 64 06 76

Over 45 Gervasi Antonio(Filari Tennis )/Rizzo Sergio(Junior Aci Castello) 61 61

Over 50 – Saieva Calogero(CT Brolo)/Augugliaro Vittorio(Jonica Tennis) 75 36 62

Over 55 – Spinosa Giovanni(Atlethic Center Cefalù)/Brocato Benedetto(Country Palermo) 64 64

Over 60 – Albano Luigi(CT Palermo)/Napoli Luigi(Taormina Sc) 75 61

Over 65 – Cugno Giuseppe(Match Ball Siracusa)/Cosimo Borgia(CT Augusta) 62 62

Over 70- Rossitto Riccardo(CT Le Rocce Giarre)/Pruiti Rosario(CT Tamburello Mistretta) 64 63

Doppio Maschile – Gervasi Antonio-Ruggeri Sergio/Arasi Carmelo-Augugliaro Vittorio 62 64

Doppio Misto – Arasi Carmelo-Calandra Annalisa/Rizzo Sergio-Mortellaro Nicoletta 61 61.

“Ringraziamenti d’obbligo – continua Arasi – al Sindaco di Brolo, On. Giuseppe Laccoto intervenuto alla cerimonia di premiazione, all’assessore allo sport Avv.Carmelo Ziino, al Presidente del Comitato Regionale Fit Gabriele Palpacelli, al Delegato Provinciale di Messina Roberto Branca, al consigliere regionale Salvatore Cavallaro che ha premiato il Presidente del Circolo Tennis Brolo Arch. Carmelo Ricciardo per l’organizzazione ed al Giudice Arbitro del Torneo Pietro Cotruzzola. Grazie a chi ha collaborato per la riuscita dell’evento, Mattia Riolo, Antonino Presti, Francesco Scaffidi, Fabrizio Fornaro, Andrea Spiccia”.