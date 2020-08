Bruno Mancuso: “Nessuna zona rossa”

“Mi giungono frequentemente da operatori commerciali e semplici cittadini richieste di informazioni per una probabile dichiarazione di “Zona rossa” del nostro Comune, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe. Occorre precisare che queste notizie sono assolutamente assurde e prive di qualsiasi fondamento”. A dirlo è il sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, dopo i 14 casi di positività al Covid, tutti in isolamento domiciliare, registrati nella cittadina in provincia di Messina. “Stanno tutti bene – sottolinea -. Tra l’altro 10 di questi fanno parte dello stesso nucleo familiare. La situazione è sotto controllo e i medici dell’Usca stanno procedendo con i tamponi”.

“Dei 140 soggetti in isolamento precauzionale, già 18 hanno avuto la revoca dell’isolamento per fine quarantena”, precisa il sindaco che invita i propri concittadini a “mantenere la serenità e rispettare le disposizioni in vigore, comprese quelle dell’ordinanza emanata stamattina”. Intanto il primo cittadino ha contattato le forze di polizia locale per intensificare i controlli sul territorio e sanzionare i trasgressori.