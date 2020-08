C.d’Orlando: interventi sulla condotta, disagi nell’erogazione

Disagi nell’erogazione dell’acqua oggi in alcune zone di Capo d’Orlando. A causa di un intervento urgente alla condotta principale nella zona di via Consolare Antica nei pressi dell’incrocio con via Torrente Bruca, saranno possibili problemi nell’erogazione idrica a partire dalle ore 8 lungo la via Consolare Antica nel tratto compreso tra contrada Malvicino e l’ex hotel Amato, comprese le zone di Bruca, Forno e San Giuseppe.