In Sicilia 24 positivi in più

Sono 24 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia tra ieri e oggi. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Nell’isola i positivi sono al momento 947: di questi, 53 si trovano ricoverati in ospedale e dieci hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva.

Da segnalare che la Sicilia è la seconda regione con più ricoveri in terapia intensiva, battuta solo dalla Lombardia con 5 ricoveri in più.

Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 947 di cui 884 in isolamento domiciliare. Sono 4.091 i casi totali,2.858 (+24) i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti.

Il numero dei tamponi effettuati tra ieri e oggi è stato di 2.634.