Tutto il Citta’ S.Agata negativo al Covid 19

Il Citta’ S.Agata potra’ riprendere regolarmente probabilmente gia’ venerdi prossimo la preparazione alla nuova stagione che per la matricola biancoazzurra significa prima volta in serie D con impegni di Coppa Italia come antipasto. Come da noi anticipato ieri, infatti, è arrivata in mattinata l’attesa notizia: tutti i calciatori biancoazzurri compresi staff tecnico, medico e magazzinieri sono risultati negativi al tampone Covid 19, effettuato domenica scorsa presso il nosocomio santagatese. Riassumendo la situazione dopo la positività di un calciatore (dovuta ad un contatto con un giovane che ha contratto il virus nel famigerato falò di Acquedolci o nella vacanza maltese), tutta la squadra con grande tempestività è stata posta in quarantena. “Ora la bella notizia – si legge sul profilo fb del club a cura dell’addetto stampa – tutto l’entourage può quindi tirare un bel sospiro di sollievo, che mette fine ad una situazione non preventivata. In questo lasso di tempo, tutti i dirigenti sono stati vicinissimi alla squadra, e i più grandi hanno fatto da chioccia ai più piccoli, insomma stiamo parlando di una “grande famiglia”, e non è una frase fatta, dove ognuno ha interpretato al meglio il proprio ruolo. Il clima è sereno e se da un lato è vero che sono stati persi importanti giorni di preparazione dall’altro è altrettanto vero che passando tanto tempo insieme i giocatori hanno avuto modo di socializzare di più, conoscersi meglio e forgiare un grande gruppo, che adesso ha solo voglia di ripartire e cercare di recuperare il tempo perduto. In tutto l’ambiente si respira grande fiducia positività e voglia di lasciarsi alle spalle l’accaduto.Tutta la società, la squadra, i tecnici sono vicini al proprio tesserato, che aspettano a braccia aperte, e alla sua famiglia. A loro vanno i migliori auguri di una pronta ripresa”. Anche l’altro club di serie D colpito dalla positivita’ di un calciatore, peraltro in prova, ovvero il Marina di Ragusa, ha bloccato l’attivita’ ed anche lì i primi tamponi sono per fortuna negativi per cui da lunedi prossimo la squadra dovrebbe riprendere regolarmente ad allenarsi.