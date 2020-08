Viviana e Gioele, nuovo sopralluogo a Caronia

Previsto un nuovo sopralluogo oggi nei boschi di Caronia, nelle zone in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, lo scorso 8 agosto, e del figlio Gioele di 4 anni, lo scorso 19 agosto, a circa 300 metri di distanza in linea d’aria. Atteso per oggi anche l’esame autoptico sul corpo di Gioele.

Per la Procura “gli accertamenti investigativi si presentano, dunque, tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcuna ipotesi”. Il Procuratore ci tiene a ribadire inoltre che il suo ufficio “sin dal primo momento, è impegnato, senza risparmio di tempo, risorse ed energie, nell’acquisizione di tutti gli elementi possibili, non tralasciando alcun dato che possa contribuire a chiarire i tragici eventi accaduti”. Ieri la Procura di Patti aveva diffuso una nota in cui specificava di aver richiesto le immagini dei droni dei vigili del fuoco che “sono state trasmesse fra il 18 e il 19 agosto. Il 20, l’esperto geologo nominato dai pm ha iniziato il suo esame dei fotogrammi”. Ed è emerso che “già alle ore 10,15 circa del mattino del 4 agosto 2020, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”.

“Le famiglie di Viviana e Gioele meritano la verità, qualunque essa sia, deve essere raggiunta, senza vuoti e lacune, è un dovere per tutti gli operatori, consegnare a queste persone risposte qualificate. Sarà una giornata lunga e dolorosa, da vivere, attimo dopo attimo, accanto a questi sfortunati familiari. Come sempre noi ci siamo”. Lo dicono gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, legali della famiglia di Viviana Parisi, sparita il 3 agosto e trovata cadavere l’8 agosto ai piedi di un traliccio.