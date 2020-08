Abdel Fall ha finalmente detto si all’Orlandina basket

Dopo tre mesi di corteggiamento Abdel Kader Pierre Fall ha finalmente sposato la causa dell’Orlandina basket, squadra veloce e battagliera costruita ad immagine e somiglianza di coach Sodini, e potenzialmente in grado di dare fastidio alle pretendenti ai vertici della prossima A2. Di certo, se i due americani manterranno le promesse, è nato un team più forte di un anno fa anche se non era missione impossibile. Il centro senegalese, ma di formazione italiana, farà da chioccia essendo il più vecchio del roster. Nato a Dakar, in Senegal, il 24 gennaio 1991, Abdel Kader Pierre Fall è cresciuto in Italia, dato che il padre è stato ambasciatore del Senegal nel nostro paese. Da giovane entra nel vivaio della Stella Azzurra, club con il quale esordisce giovanissimo, all’età di 18 anni, in Serie B Dilettanti. Dopo due anni il passaggio a Trieste, nell’allora Legadue, dove termina il campionato con 2,3 punti e 3,3 rimbalzi di media a partita. Successivamente il passaggio a Casale Monferrato, sempre in A2: in due stagioni colleziona 6 punti e 6,86 rimbalzi di media il primo anno e si migliora nel secondo, registrando 7 punti e 8,3 rimbalzi di media a gara. Nella stagione 2016/2017 il passaggio a Torino, con cui esordisce in serie A. A febbraio 2017 il ritorno in A2 con Udine: 82, punti e 7 rimbalzi di media in 10 partite giocate. Nel 2017/2018 Brescia lo richiama in Serie A, dove chiude la stagione con 2,6 punti e 1,7 rimbalzi di media in 6′ di utilizzo. Dopo la stagione in Lombardia la chiamata della Leonis Roma in serie A2. Con i romani gioca una delle migliori stagioni, segnando ben 10,1 punti e prendendo 7 rimbalzi di media a partita. Lo scorso anno firma a Scafati, per lui in 19′ di gioco 4.59 punti e 4.86 rimbalzi a gara. Sicuramente un giocatore di energia, oltre che un profondo conoscitore del campionato di Serie A2, Fall è un atleta che risponde alle caratteristiche richieste da coach Marco Sodini. Un giocatore di grande intensità, in grado di lottare sotto le plance contro i migliori pari ruolo e permettere alla squadra di alzare il più possibile i ritmi di gioco. «L’ingaggio di ogni nuovo giocatore – dichiara il Presidente Enzo Sindoni – mi riempie sempre di entusiasmo e fiducia. Ma nel caso di Fall queste sensazioni sono ancora più forti perché le sue caratteristiche ben identificano i valori fondanti dell’Orlandina Basket: agonismo e generosità. Abdel è un atleta solido e caparbio che a dispetto di stazza e ruolo, fa della corsa un’arma che renderà la squadra ancor più veloce e battagliera. A soli 29 anni sarà il giocatore più anziano del nostro roster e questo lo renderà fondamentale anche fuori campo. Tra qualche settimana riprenderà l’attività sportiva e l’Orlandina è ancora una volta pronta a dare tutto per essere la gioia dei tifosi e l’orgoglio del territorio».