“Caso Parisi”: Gioele, oggi l’autopsia al Policlinico di Messina

Verrà eseguita stamattina al Policlinico di Messina l’autopsia sui resti del piccolo Gioele. Il primo esame sarà una tac per effettuare dei “rilievi antropometrici”. Come spiega Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all’esame.

“Per correlare il soggetto all’età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici”. “E quindi, l’identificazione” del piccolo Gioele. “Poi andiamo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica su questi resti- dice ancora il medico legale – e infine vediamo di determinare l’epoca della morte””.

Al lavoro c’è anche la geologa forense Roberta Somma: “Sono qui per occuparmi della geologia forense, quindi dell’analisi dei terricci e dei territori. Vedremo quale sarà la compatibilità dei terricci con i reperti ritrovati e con i luoghi. E’ un lavoro complicato come quello di tutti gli altri esperti”. La geologa è stata nominata perito dalla procura di Patti. L’esperta ha sottolineato che il tempo trascorso per il ritrovamento dei corpi, “non è un’ostacolo per il lavoro” che deve svolgere.

Intanto, verranno eseguiti questa mattina presso il laboratorio genetico forense della Polizia scientifica di Palermo, anche dei nuovi accertamenti per esaminare alcune tracce biologiche ritrovate sulla Opel Corsa di Viviana. Gli esperti nominati dal Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo dovranno accertare di che tipo di tracce biologiche si tratta e, soprattutto, se sono recenti.